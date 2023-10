L'uomo che tenta di fare esplodere un bancomat con un petardo

Un petardo per fare esplodere un bancomat. Il tentativo è stato fatto da un quarantenne di Paternò (Catania) che però ha "solo" danneggiato lo sportello automatico rimediando una denuncia.

L'episodio è accaduto a settembre, adesso l'uomo è stato identificato e deve rispondere di danneggiamento. Secondo la ricostruzione, l'uomo si è recato presso il bancomat di un istituto di credito nel centro cittadino. Poi ha fatto finta di effettuare un'operazione allo sportello automatico e ha inserito il petardo nella feritoia dalla quale sono erogate le banconote. L'esplosione ha messo in pericolo anche due ragazze che, in quel momento, transitavano dalla parte opposta del marciapiede.

Non è chiaro se l'uomo avesse effettivamente l'intenzione di rubare del denaro, visto anche il potenziale esplosivo molto limitato. Ma subito dopo però è tornato sul posto per verificare quanto fatto. L'analisi delle immagini di videosorveglianza ha permesso ai carabinieri di rintracciare il sospettato. Nella sua casa sono stati trovati anche gli indumenti indossati in occasione del danneggiamento dello sportello automatico.

