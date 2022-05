Forte esplosione in un appartamento: un ferito grave

Prima il boato, poi le sirene dei mezzi di soccorso. Notte di paura a Carapelle (Foggia). Un ragazzo di 21 anni ha riportato gravi ustioni in seguito dell'esplosione avvenuta nel suo appartamento in via Europa. La scoppio è stato sentito in gran parte del paese. Sono stati alcuni vicini a dare l'allarme ai soccorritori. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'intera area. I sanitari hanno portato il 21enne in ospedale con l'elisoccorso. Non sarebbe in pericolo di vita anche se le sue condizioni sono gravi. Si ipotizza che lo scoppio sia stato causato da una fuga di gas. Alcuni immobili nei pressi dell'appartamento hanno riportato danni. Un pastificio è stato dichiarato inagibile. ù

