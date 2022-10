La bombola a gas è collegata con tubo "artigianale": esplosione sventra appartamento

Il boato ha svegliato tutto il vicinato. Alle 7,20 circa di questa mattina una bombola di gas è esplosa all'interno di uno degli appartamenti di una palazzina residenziale a Carignano (Torino). L'esplosione ha causato cinque feriti lievi tra i quali l'anziano inquilino dell'appartamento e i componenti del nucleo familiare dell'appartamento adiacente.

A saltare per aria una bombola del gas alla quale era stato applicato un tubo non a norma, in maniera artigianale, come riporta TorinoToday. L'alloggio, dove vive un anziano, è stato completamente sventrato. Tutti i feriti sono stati trasportati in codice verde all'ospedale di Moncalieri. Temporaneamente inagibile la palazzina, in attesa delle verifiche da parte vigili del fuoco.