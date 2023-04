Esplosione in casa, poi le fiamme: donna ustionata

Un boato, poi le fiamme. Un'anziana è rimasta gravemente ustionata giovedì sera a Iglesias per l'esplosione avvenuta nel suo appartamento, al secondo piano in una palazzina di sei in via Cremona.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i medici del 118 con un'ambulanza e l'elisoccorso. L'anziana è stata trasportata al Centro grandi ustioni dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Altri condomini hanno inalato molto fumo e sono rimasti intossicati ma le loro condizioni non sarebbero gravi.