Esplosione in un appartamento: due morti

Tragedia a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Un'esplosione provocata da una sospetta fuga di gas ha devastato un appartamento alle pendici del Vesuvio, provocando la morte di una coppia di anziani che si trovavano in casa, Rodolfo Iovine e Anna Pagano. L'incidente è avvenuto poco prima della mezzanotte: per moglie e marito non c'è stato nulla da fare, mentre una terza persona si trovar ricoverata all'ospedale Cardarelli di Napoli.Secondo una prima ricostruzione, la fuga di gpl dalla cucina avrebbe causato un'esplosione e il conseguente crollo di una parete della camera da letto, ed un incendio nella palazzina. I soccorritori, sotto le macerie, hanno rinvenuto i cadaveri dei due anziani coniugi ancora nel letto.

Gravemente ferita, soccorsa dal personale del 118 e ricoverata ora al centro Grandi ustioni dell'ospedale Cardarelli di Napoli, Rosa Pagano, la sorella della vittima, che vive nell'abitazione confinante con quella della coppia, dove sarebbe avvenuta la deflagrazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Torre del Greco e Ponticelli, che hanno disposto lo sgombero di altre due famiglie residenti al piano terra della stessa palazzina. Sull'episodio, la Procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta volta a capire le cause della tragedia. Nelle prossime ore ci sarà un sopralluogo degli inquirenti.