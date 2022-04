Esplosione in ex deposito di fuochi d'artificio, feriti due ragazzini

Prima il boato, poi il crollo. Paura a Ispica, nel Ragusano, per un'esplosione avvenuta all'interno di una fabbrica di fuochi d'artificio, dismessa da circa 9 anni. Lo scoppio ha causato il crollo di parte dell'edificio, che fungeva da ex deposito di materiale pirotecnico. Due ragazzini, di 14 e 15 anni, sono rimasti feriti in modo grave.

Non è ancora chiara la dinamica, ma non si esclude che siano stati proprio i due adolescenti a innescare l'esplosione. Il forte boato è stato avvertito anche nel centro abitato della cittadina. Sul posto sono arrivate le squadre del 118 e dei vigili de fuoco. I due ragazzini sono stati soccorsi e portati in ospedale, a Catania, con l'elisoccorso. Già nel 2013 si era verificato un episodio simile con un'altra esplosione di materiale pirotecnico.