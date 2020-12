Esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio a Casalbordino: almeno tre vittime

Il fatto in provincia di Chieti. Sul posto i vigili del fuoco

Esplosione in una fabbrica di esplodenti a Casalbordino, in provincia di Chieti.

Secondo le prime informazioni, l’esplosione nella fabbrica Esplodenti Sabino, in contrata Termine, avrebbe provocato diverse vittime.

Le prime indiscrezioni parlano di almeno tre morti. Sul posto i vigili del fuoco e il personale medico del 118.

"Dai Vigili del Fuoco mi arriva la notizia di una esplosione a Casalbordino in un deposito di esplosivi. 3 vittime purtroppo a quanto si apprende a caldo. Ringrazio il comando di Chieti visitato in ottobre per il servizio che stanno svolgendo. Un sincero abbraccio alle famiglie delle vittime”. Questo il commento su Twitter del sottosegretario al ministero dell’Interno Carlo Sibilia.

La ferrovia adriatica è ferma tra Fossacesia il porto di Vasto, per il rischio di ulteriori esplosioni. Bloccato anche il traffico sulla Statale 16.

