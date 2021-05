Esplosione provoca il crollo di una casa: i vigili del fuoco scavano tra le macerie

Si scava tra le macerie. Un incendio ha provocato un'esplosione all'interno di un'abitazione che ha causato il crollo dello stesso edificio. È successo questa mattina nella località Borgo di Dudda nel comune di Greve in Chianti (Firenze). Al momento il personale dei Vigili del Fuoco sta operando per estinguere l'incendio e per la ricerca di due persone che risultano disperse sotto i resti della casa crollata. Stando alle prime notizie l'abitazione era di due piani. Sono in corso anche gli accertamenti sulle cause del crollo. Seguiranno aggiornamenti a breve.