Esplosione in fabbrica a Bolzano, muore l'operaio rimasto gravemente ustionato

Non ce l'ha fatta e purtroppo è morto all'ospedale di Verona uno dei sei operai feriti venerdì notte nell'incidente all'Aluminium di Bolzano. L'uomo era stato trasportato di notte in elicottero al reparto grandi ustionati di Borgo Trento, dove però ieri sera è deceduto per la gravità delle ferite. A perdere la vita è stato Bocar Diallo, senegalese di 31 anni, che non è riuscito a sopravvivere alle gravi ustioni. Rimangono molto gravi le condizioni degli tre altri feriti che hanno riportato ustioni di secondo e terzo grado e che si trovano uno a Verona, uno a Milano e un altro a Murnau in Germania. La Procura della Repubblica di Bolzano ha aperto un'indagine su quanto accaduto.

Aluminium Bozen è un'azienda leader nel settore metallurgico: è stata fondata nel 1936 e produce estrusi di alluminio. Era passata da poco la mezzanotte di giovedì (20 giugno) quando è scattato l'allarme a seguito di una forte esplosione. Dopo l'esplosione è scoppiato un incendio nel magazzino e diversi dipendenti impegnati nel turno di notte rimasti intrappolati nelle fiamme. Le cause dell'esplosione in fabbrica sono ancora da accertare con esattezza.

Questo ulteriore incidente sul lavoro "impone a ciascuno di noi di alzare la soglia dell'impegno sul fronte della prevenzione", ha dichiarato il deputato Alessandro Urzì, coordinatore regionale del Trentino Alto Adige di Fratelli d'Italia. "Lavorare è sempre pericoloso, soprattutto in realtà sensibili come quelle industriali", ha affermato, aggiungendo che "per questo dobbiamo avere un occhio sempre più attento verso coloro che sono esposti a questi pericoli. Perché la morte di ciascuno di essi o le ferite permanenti o le ustioni sul loro corpo sono il segno tangibile del sacrificio del lavoro al servizio del benessere collettivo della società".