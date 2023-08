Lo scoppio e poi l'incendio in carrozzeria: due feriti gravi

Paura oggi, 23 agosto, a Modena. All'interno di una carrozzeria in zona Fossalta c'è stata un'esplosione e poco dopo è divampato un incendio. Due persone sono ferite in modo grave.

Come si legge su ModenaToday, sembra che l'esplosione di un forno abbia causato il rogo. L'incidente mentre erano in corso delle verniciature. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco, oltre a carabinieri e 118. I feriti sono stati trasportati con elisoccorso in ospedale e le loro condizioni sono molto serie. Lo scoppio ha anche danneggiato la struttura.

