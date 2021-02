L'esplosione sotto casa della deputata Pd (che forse era solo un petardo)

Più che di una bomba carta si tratterebbe di un "petardone", confezionato in maniera artigianale, che provoca molto rumore. È questo il risultato delle prime indagini sull'esplosione avvenuta vicino all'abitazione vicentina di Alessandra Moretti. Come spiega Vicenzatoday sull'episodio, che non ha avuto alcuna rivendicazione, ci sono però molti dubbi, compreso il fatto che il gesto potrebbe anche non essere stato rivolto all'indirizzo dell'eurodeputa vicentina.

Le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di individuare i responsabili e non escludono nessuna pista. Il botto è avvenuto a circa 30 metri e appunto non sotto la casa di Moretti. Lì vicino c'è anche la Caritas, che potrebbe essere stato un obbiettivo sensibile ma il movente dello scoppio del petardo potrebbe anche essere un dispetto a qualche condomino della zona oppure semplicemente una "bravata" pesante fatta solo per disturbare la quiete pubblica.

L'esplosione vicino a casa di Alessandra Moretti

Un botto che ha fatto svegliare i residenti in via Pasi a Vicenza, dove ha casa Alessandra Moretti. Un'esplosione, causata da una rudimentale bomba carta messa vicino all'abitazione dell'eurodeputata del Partito Democratico. L'episodio, secondo le prime informazioni, sarebbe avvenuto verso le 3 della notte tra lunedì e martedì e non ha provocato danni o feriti.

Ieri notte è stato fatto esplodere un ordigno vicino a casa mia a Vicenza, per fortuna senza conseguenze. Io e la mia famiglia stiamo bene.

La magistratura e la polizia stanno indagando e ho piena fiducia nel loro lavoro (1/2) — Alessandra Moretti (@ale_moretti) February 11, 2021

Sul caso la magistratura ha aperto un fasciolo e la polizia sta indagando, anche attraverso la visioni dei filmati delle telecamere di sorveglianza, per risalire ai responsabili. Alessandra Moretti, al momento dell'esplosione, si trovava a Bruxelles dove vive e, per ora, non sarebbe giunta nessuna rivendicazione. L'ordigno è esploso di fronte all'ingresso di un condominio situato proprio di fronte all'abitazione vicentina dell'eurodeputata, dove risiedono i familiari. È comunque ancora in corso di accertamento, da parte delle forze dell'ordine, se il gesto fosse indirizzato alla politica dem.