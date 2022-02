Esplosione in una villetta, coppia intrappolata tra le macerie

Paura a Orte, in provincia di Viterbo. Il silenzio di un tranquillo sabato pomeriggio è stato squarciato dal rumore di un'esplosione all'interno di una villetta. All'interno c'erano due anziani, rimasti intrappolati tra le macerie ed estratti dai vigili del fuoco. La coppia è stata condotta in ospedale, le condizioni sono serie.

L'allarme è scattato intorno alle 18. La villetta si trova in una zona abbastanza isolata. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. L'ipotesi più accreditata è quella di una fuga di gas, ma le indagini sono ancora in corso. In casa c'erano un uomo di 83 anni e una donna di 71 anni. Sono rimasti intrappolati in quel che resta dell'abitazione. La villetta è stata posta sotto sequestro e i vigili hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza.