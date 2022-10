Banditi fanno esplodere la cassa del supermercato e scappano con i sacchi pieni di soldi

Assalto al supermercato Esselunga, in zona Santa Viola a Bologna. La notte scorsa, dopo le 23, una banda ha fatto saltare in aria gli accessi ai locali che ospitano la cassa continua, attigui al parcheggio sotterraneo con ingresso di via Montanelli. Avrebbero agito in quattro, col volto coperto. I malviventi hanno portato via, da una prima stima, centomila euro in contanti. Il gruppo è poi fuggito a bordo di un suv.

Il boato è stato sentito da molti residenti che hanno dato l'allarme, come racconta Sirio Tesori per BolognaToday. "Sono fuggiti a piedi, con i sacchi pieni di denaro", racconta una donna che con la sua bimba è scesa in strada. "Siamo stati svegliati dall'esplosione - osserva la giovane donna - . Mio marito è sceso giù ma già aveva capito che poteva essere stato un bancomat saltato o una cosa del genere".

C'è anche chi ha visto i ladri ancora al lavoro, intenti ad arraffare quanto più denaro possibile prima di fuggire a piedi, almeno nel primo tratto di strada. Non poche banconote, sempre stando a quanto riferito, erano finite in strada.

Secondo una prima ricostruzione della polizia sembra i ladri, quattro, abbiamo impiegato qualche minuto per razziare i locali blindati del punto vendita, poi sono stati portati via da un auto con a bordo un complice. Sono in corso ulteriori analisi sull'accaduto, a iniziare dall'analisi dei filmati delle telecamere della zona che potrebbero avere ripreso la direzione presa dal veicolo in fuga.