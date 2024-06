Esplode tubatura dell'acqua: case evacuate e fuga dalla spiaggia

Paura oggi, 20 giugno, a Castellammare di Stabia (Napoli). Si è lesionata una tubatura dell'acqua in gestione alla Gori: case e strade sono state inondate. Sono state chiuse al traffico via Action, dove si è verificato il cedimento, e la strada statale 145. È stato necessario evacuare le abitazioni sottostanti e le persone in spiaggia, circa una quarantina. Al momento non risultano feriti.

Le immagini che circolano sui social mostrano il getto d'acqua e la situazione che si è creata in pochi istanti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale della Gori. Verrà attivata la condotta secondaria per garantire il servizio e, in seguito, si procederà ai lavori.