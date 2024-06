Esplode un capannone di vernici: un morto

Prima il boato, poi la colonna di fumo nero. Una violenta esplosione si è verificata nella mattina di oggi, martedì 11 giugno, all'interno del capannone della Mega Wilcknes, azienda attiva nella produzione di vernici. L'allarme è scattato poco dopo le 9.30 on una richiesta di intervento in un impianto produttivo della zona industriale che sorge tra Agrate Brianza e Brugherio, nella provincia di Monza e della Brianza. Nella deflagrazione ha perso la vita un uomo, le cui generalità non sono ancora state rese note.

Sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza insieme ai carabinieri della compagnia di Monza e al personale del 118 giunto con due ambulanze e un'automedica in codice rosso. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. A confermare il decesso dell'uomo è stata l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza che ha inviato sul posto i soccorsi che non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell'uomo. Non risultano altre persone coinvolte.