Esplosioni nel commissariato di polizia: vetri in frantumi e locali danneggiati

Danneggiata parte dei locali del primo piano dello stabile che ospita le forze dell'ordine in via De Gasperi a Castellammare di Stabia (Napoli)

Prima un forte boato, poi le esplosioni. È successo nel commissariato di polizia di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Danneggiata parte dei locali del primo piano dello stabile che ospita le forze dell'ordine in via De Gasperi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento. La strada è stata chiusa al traffico per consentire gli interventi di messa in sicurezza.

Esplosioni nel commissariato di polizia a Castellammare di Stabia

Sono in corso gli accertamenti per risalire all'origine delle esplosioni, la prima avvenuta intorno alle 15.30, seguita da altre quattro-cinque, che potrebbero essere state causate da un malfunzionamento dell'impianto elettrico, anche se nelle ultime ore emerge anche l'ipotesi di un possibile scoppio di botti sequestrati che potrebbero essere stati innescati dalla forte umidità che attanaglia da giorni la zona.

Sul posto sono intervenute anche alcune ambulanze del 118, ma al momento non risultano persone ferite, come informa la Questura. Le operazioni sono coadiuvate dai carabinieri, la cui caserma è a pochi metri dal commissariato di polizia.