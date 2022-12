"Dateci ottomila euro" e fanno esplodere una bomba carta sotto casa

Pretendevano ottomila euro da una coppia di Brugherio (Monza) e per convincerli li hanno minacciati per settimane in modo sempre più pesante fino a fare esplodere una bomba carta sotto casa delle vittime. Tre giovani - un ventinovenne della provincia di Milano con precedenti specifici, un 19enne di origini pugliesi e un ventenne di origini campane, entrambi residenti nell'hinterland milanese - sono stati arrestati.

Secondo quanto accertato, la coppia di Brugherio ha ricevuto minacce via via crescenti. "Ti gambizziamo davanti ai tuoi", "So dove vanno a scuola tuo figlio e tua figlia e anche tua moglie. So pure quando vai a cag***, da due mesi che ti osservano, hai capito?", "Quando tu vedrai le nostre facce e capirai cognomi è un'altra storia", alcune delle frasi minatorie.

Le indagini sono iniziate con l'esame dei tabulati telefonici, poi i carabinieri si sono appostati sotto casa delle vittime dopo che era arrivata la minaccia di fare esplodere una bomba. Così i carabinieri hanno visto due uomini arrivare in auto e lasciare qualcosa davanti al cancello della corte dell'abitazione per poi ripartire a grande velocità. Qualche istante dopo si è sentito il boato. L'auto dei due uomini è stata bloccata e nel corso della perquisizione sono stai trovati tre accendini e un manganello telescopico in metallo. All'interno del cortile, invece, sono stati rinvenuti i resti della bomba carta, repertati e sequestrati. Ai tre uomini viene contestata in flagranza la tentata estorsione. Ora sono nel carcere di Monza.