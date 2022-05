"Dammi i soldi o pubblico i tuoi video hot": 27enne arrestata per estorsione

Aveva costretto un'altra donna a darle ingenti somme di denaro sotto la minaccia di diffondere un video che la ritraeva durante un rapporto sessuale. Per questo motivo una ragazza di 27 anni di Villanova del Battista, in provincia di Avellino, è stata arrestata con l'accusa di estorsione continuata in concorso dai Carabinieri della stazione di Zungoli e posta ai domiciliari.

Le indagini svolte tra il dicembre del 2020 e il mese di luglio 2021, a hanno consentito di accertare gravi indizi a carico della 27enne in merito alla continuata attività di estorsione perpetrata nei confronti di una 25enne. La donna, con la minaccia di diffondere un video che vedeva protagonista la vittima nell'atto di avere un rapporto sessuale, aveva costretto quest'ultima a darle somme di denaro, a più riprese, in contanti e in parte attraverso ricarica Postepay, per un totale di circa 9mila euro. Nella mattina di oggi, giovedì 5 maggio, i carabinieri hanno applicato la misura cautelare a carico dell'indagata decisa dal gip del Tribunale di Benevento: la 27enne adesso si trova agli arresti domiciliari.