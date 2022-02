L'Etna si risveglia: nube alta 10 chilometri, voli cancellati e dirottati

Si intensifica l'attività dell'Etna, con fontane di lava e una nube di cenere alta fino a diecimila metri. Lo spettacolo del vulcano porta però anche disagi per il trasporto aereo. L'aeroporto di Catania è infatti chiuso e i voli in programma sono stati dirottati o annullati. Lo spazio aereo è totalmente inibito al traffico. Significa che nessun aereo potrà atterrare o decollare. Per informazioni aggiornate sui voli dirottati o cancellati ci si può rivolgere alle compagnie aeree o verificare la situazione in tempo reale sul sito dell'aeroporto Fontanarossa.

L'attività dell'Etna

L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia spiege che la nube vulcanica prodotta dall'attività esplosiva ha raggiunto un’altezza stimata di circa 12000 metri sul livello del mare e si disperde verso Sud-Sud Est. Si segnala ricaduta di cenere vulcanica a Viagrande, Trecastagni e Zafferana. Il flusso lavico prodotto dall'attività in corso al cratere di Sud-Est è ancora alimentato.