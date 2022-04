E' ai domiciliari e crea una fabbrica di monete false in casa

E' agli arresti domiciliari e, costretto a casa, trasforma una stanza in zecca clandestina con tutto il necessario per forgiare monete. Rigorosamente false. Un 71enne è stato nuovamente arrestato dai carabinieri a Castel Volturno, provincia di Caserta. Con precedenti per reati contro il patrimonio, adesso deve rispondere di "falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate e fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata".

I carabinieri sono andati a casa dell'uomo per verificare l'osservanza della misura restrittiva. Insospettiti dal comportamento, hanno deciso di perquisire l'appartamento. Hanno trovato una zecca completa di conio per la produzione illecita di monete da 2 euro con effigi francesi. Sono intervenuti i militari del nucleo antisofisticazione monetaria. L'elenco del materiale sequestrato è lungo: un conio con riproduzione dei 2 euro; un conio con riproduzione della faccia di nazionalità francese millesimo 2012; i pezzi indispensabili per assemblare le monete; una chiave in ferro da lavoro con testa esagonale; una macchina industriale tipo pressa idraulica di costruzione artigianale; una macchina industriale tipo pressa idraulica; due compressori ad aria; quattro anelli con bordo-facciata riprodotta; quattro tondelli lega metallica in oro giallo grezzo; 7 tondelli lega metallica in oro giallo lavorati; 40 anelli esterni in lega metallica color argento con solo bordo riprodotto; 269 tondelli in lega metallica in oro giallo grezzi; 4 tondelli lega metallica in oro giallo lavorati; 2 anelli esterno in lega metallica di color argento con bordo e faccia lavorato; 7 anelli esterno in lega metallica di color argento con bordo lavorati, un telefono cellulare e materiali vari.