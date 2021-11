Sostanza irritante nell'aria: mille persone evacuate dal negozio Ikea

Lo store Ikea di Corsico, comune alle porte di Milano, è stato evacuato a causa della presenza di una sostanza irritante nell'aria. All'interno del negozio c'erano circa 1.000 persone. L'intervento, stando alle prime segnalazioni dei pompieri del Comando provinciale di Milano, è avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 3 novembre.

Esattamente alle 13.07 sono arrivate le prime richieste di soccorso al 112. In via Concetto Marchesi 4, sede dello store svedese, sono subito intervenuti i vigili del fuoco con la Squadra di Darwin e due mezzi NBCR (nucleare, biologico, chimico e radiologico). Per il momento, la sostanza non è stata identificata dai pompieri, che hanno evacuato il negozio per precauzione.

All'interno dello store sono intervenuti anche i soccorritori del 118. La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza (118) ha inviato 4 ambulanze e un'automedica in codice giallo per soccorrere le eventuali persone intossicate. Ma per fortuna tutto sembra essersi risolto senza gravi conseguenze. Nessun cliente e nessun dipendente avrebbe riportato problemi seri alle vie respiratorie. I carabinieri della Compagnia Corsico stanno cercando di gestire la situazione e avranno il compito fare luce sull'accaduto.