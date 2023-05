Evade dai domiciliari il ragazzo che rubò l’ambulanza per andare in discoteca

È finito in carcere il ragazzo di 28 anni che a fine aprile fu denunciato per il furto e il danneggiamento di un’autoambulanza per andare in discoteca. Il 28enne era ai domiciliari sull’Isola d’Elba ma a causa di un'evasione è finito in carcere. I carabinieri di Porto Azzurro sono intervenuti su ordine della procura di Livorno per eseguire l'ordinanza di aggravamento di misura cautelare. Secondo le autorità il ragazzo è "incapace di attenersi alle prescrizioni connesse alla misura degli arresti domiciliari".

Ad aggravare la sua posizione ha contribuito anche una richiesta di aiuto da parte della madre fatta ai carabinieri perché "si era rifiutata di consegnargli denaro per acquistare stupefacenti" come scriveva il gip, scatenando una reazione gravemente minacciosa e violenta, documentata dai militari.

