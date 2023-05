Evade dai domiciliare e va a rapinare un supermercato: arrestato

Quando è stato raggiunto dagli agenti di polizia ha negato di aver lasciato la propria abitazione, e di aver violato quindi il provvedimento degli arresti domiciliari, per recarsi al supermercato e compiere una rapina. Per questo, un giovane di 28 anni di Torino è stato accompagnato in questura e quindi arrestato con l'accusa di evasione, rapina impropria e per aver fornito false generalità.

L'uomo è stato arrestato dalla polizia subito dopo avere effettuato una rapina in un supermercato di via Sospello, a Torino. Il 28enne si era presentato alla cassa del negozio con uno zaino pieno di alimentari e oggetti rubati, ma con l'intenzione di pagare solo poche cose presentate al cassiere. Il suo tentativo non è andato a buon fine: il cassiere, insieme un addetto alla sorveglianza, avevano notato attraverso le telecamere di sorveglianza i movimenti sospetti del presunto ladro tra gli scaffali del supermercato. Così il cassiere ha chiesto al 28enne di controllare lo zaino che aveva con sé. L'uomo però ha reagito violentemente e ha minacciato i due dipendenti del supermercato, dandosi alla fuga.

Gli agenti, subito arrivati sul luogo della rapina, grazie anche alle testimonianze raccolte dai clienti e dipendenti del supermercato, sono riusciti a trovare e identificare il fuggiasco in un vecchio stabile dismesso. L'uomo non aveva con sé documenti ed è stato accompagnato in questura e quindi arrestato per evasione, rapina impropria e per aver fornito false generalità.