Evade dai domiciliari, va al bar e minaccia il proprietario: "Voglio cibo e bevande gratis"

Finisce in carcere un uomo di 31 anni residente ad Apricena, originario di San Severo (Foggia), che risponderà dei reati di evasione ed estorsione

"Voglio bere e mangiare gratis". È evaso dai domiciliari per andare al bar, dove ha minacciato il proprietario pretendendo di prelevare cibo e bevande senza pagare. È successo ad Apricena, in provincia di Foggia, dove i carabinieri hanno arrestato e condotto in carcere un 31enne, originario di San Severo, che ora dovrà rispondere dei reati di evasione ed estorsione.

A seguito della denuncia del titolare del bar, le indagini dei carabinieri hanno consentito di raccogliere inconfutabili elementi di prova sulla base dei quali l'ufficio di sorveglianza di Foggia ha disposto che l'uomo venisse tradotto presso il carcere cittadino.

Contestualmente, i militari della sezione operativa della compagnia di San Severo, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare della terza sezione penale del tribunale di Bari, hanno sottoposto agli arresti domiciliari un pregiudicato di Torremaggiore che nel febbraio 2020 si rese responsabile dei reati di estorsione e ricettazione ai danni di un imprenditore agricolo della zona al quale aveva richiesto una notevole somma di denaro in cambio della restituzione di un trattore del quale la vittima era stato rapinato qualche giorno prima.