Evade dai domiciliari per una gita in barca, viene beccato e tenta la fuga a nuoto

Dovrebbe essere agli arresti domiciliari invece è in barca a Procida, così alla vista dei carabinieri si tuffa in mare per sfuggire alla cattura, Tentativo inutile. Lucio Esposito, 39 anni, viene ammanettato dopo una fuga a nuoto.

Esposito era irreperibile dal 2 giugno. Era in barca, tra Monte di Procida e Procida quando è stato accerchiato da una motovedetta dei carabinieri di Ischia e da due della capitaneria di Procida e Ischia. Vedendosi in trappola si è tuffato e ha iniziato a nuotare. Una sosta di tanto in tanto aggrappandosi al salvagente della capitaneria e la minacciando di lasciarsi andare a fondo. Carabinieri e capitaneria in pratica hanno "scortato" il fuggitivo fino alla resa. Al porto di Monte di Procida è stato bloccato. Esposito è finito in manette per evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Ora è in carcere.