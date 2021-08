Il ragazzo che evade dai domiciliari per andare in discoteca

È costata cara la movida reggiana per un 24enne di Boretto. Benché si trovasse ai domiciliari non ha esitato a uscire per andare in una discoteca della località Lido Po dello stesso comune dove, rintracciato dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Guastalla, non è entrato, facendo quindi rientro a casa con a carico una denuncia per evasione. Ora rischia un aggravamento della misura cautelare (dai domiciliari al carcere).

Il ragazzo, che da giugno scorso beneficiava dei domiciliari per reati contro la persona, domenica notte poco dopo le due si è presentato nel locale Lido Po iniziando però già all'esterno ad infastidire le altre persone in attesa di entrare. Sebbene invitato a mantenere la calma, il 24enne ha continuato col suo atteggiamento "guadagnando" l'intervento dei carabinieri sul posto.

All'arrivo della pattuglia non si è fatto trovare ma, descritto da alcuni testimoni, è stato rintracciato e raggiunto nella sua abitazione.