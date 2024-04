Evade dai domiciliari e si presenta in commissariato: "Meglio in carcere che a casa con mia moglie"

"Meglio in carcere che a casa con mia moglie". Non è riuscito a sostenere la convivenza con sua moglie e così un 33enne di Napoli ha violato i domiciliari ed è finito in manette per evasione.

Durante un controllo di routine, i carabinieri non lo hanno trovato in casa, nonostante fosse agli arresti domiciliari. L'uomo aveva lasciato la sua abitazione senza aver ottenuto alcuna autorizzazione solamente perché aveva litigato con la moglie.

Immediate le ricerche da parte dei militari. Ma è stato il 33enne a presentarsi spontaneamente all'ingresso della caserma Pastrengo, sede anche della stazione Carabinieri di Napoli San Giuseppe. Lì ha chiesto di parlare con un maresciallo: non voleva più scontare la pena in casa ma in carcere, lontano dalla moglie. L'uomo è stato arrestato per evasione e ha trascorso la notte in camera di sicurezza, in attesa di conoscere la decisione del giudice sul suo prossimo collocamento.