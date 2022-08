Scappa dai domiciliari per andare in Salento ma lascia tracce sui social

Evade dai domiciliari e va in Salento ma viene rintracciato dai carabinieri grazie alle stories pubblicate su Instagram. Questa è la storia di Benedetto Rosolia, un 27enne di origini siciliane residente a Modena, che per ostentare la propria presenza nel Salento con foto e stories su Instagram, è stato rintracciato dai carabinieri e tratto in arresto per essere evaso dai domiciliari. Rosolia è stato rintracciato mentre si trovava con alcuni amici in un’abitazione di campagna nell’agro di Matino, per la precisione in contrada Cucci. Per ora è rimasto nel Salento ma nel carcere di Borgo San Nicola.