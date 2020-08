Evadono dalla quarantena e si presentano al lavoro, l'inquietante scoperta dei carabinieri

Altri cinque denunciati per "evasione" dalla quarantena in Alto Adige. Dopo il caso, abbastanza eclatante, della Val Badia dove un dipendente della locale associazione turistica ed i suoi familiari erano stati denunciati per mancato rispetto dell'isolamento, ora i riflettori tornano sulla Val Pusteria, dove si sono già verificati alcuni casi di contagio in un albergo, subito chiuso.

A Sesto Pusteria - riferisce TrentoToday - i carabinieri hanno infatti denunciato cinque persone, tutti cittadini del Kosovo, per epidemia colposa e violazione delle prescrizioni dell'autorità sanitaria. Si tratta di una famiglia, in cui il padre e due figli sono impiegati nel settore turistico.

A tutti loro era stata imposta la quarantena dopo che tre membri della famiglia su cinque erano stati trovati positivi al test. I carabinieri, però, hanno notato uno di loro nelle vie del paese. Gli altri quattro sono andati e tornati dal Kosovo senza comunicare lo spostamento alle autorità sanitarie, e si sono presentati al lavoro. Per tutti e cinque è scattata la denuncia.