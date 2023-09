Detenuto si "insapona" e passa tra le sbarre, finisce malissimo

Aveva escogitato un piano perfetto per fuggire dal carcere ma qualcosa è andato storto. Un giovane detenuto del carcere Beccaria di Milano si è insaponato il corpo per passare tra le sbarre, poi si è lanciato dalla finestra della propria cella al terzo piano, infortunandosi. Il ragazzo è stato subito bloccato dagli agenti della polizia penitenziaria.

"È successo che un detenuto straniero si è calato dal terzo piano, poi si è spezzato il lenzuolo che stava usando e si è rotto una gamba", ha raccontato Alfonso Greco, segretario regionale per la Lombardia del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe. "Ora è piantonato in ospedale. La cosa incredibile è che il detenuto è uscito dalle sbarre insaponandosi: è talmente magro che è passato attraverso le sbarre. Ma quello che è successo è grave ed è la sottovalutione degli allarmi lanciati da tempo dal Sappe sul Beccaria", ha sottolineato.

"Come noto, i poliziotti in servizio al Beccaria sono costretti a svolgere turni di lavoro massacranti – ribadisce il sindacato -. Abbiamo riscontrato permanenze in servizio anche di 20 ore consecutive oltre a impieghi mensili che superano le 25 presenze mensili. A questo si deve aggiungere il grave sovraffollamento della popolazione detenuta, sovraffollamento che ha obbligato la direzione a ubicare i ristretti anche nei locali adibiti a infermeria. Appare allora del tutto evidente - ha concluso - come la manifestata volontà di aprire un nuovo padiglione detentivo nell'istituto in parola possa innescare una spirale di ulteriori criticità che rischiano di compromettere l'ordine e la sicurezza del penitenziario".

A dicembre scorso sempre al Beccaria c'era stata la "grande evasione di Natale", con sette giovani che erano riusciti a fuggire approfittando di un'ala del penitenziario in cui erano in corso dei lavori. Alla fine, tutti erano stati ripresi ed erano tornati in cella.

