Ex carabiniere si barrica armato in casa: dopo ore di trattative rilascia la moglie

Un uomo, un ex carabiniere, è barricato in casa da alcune ore a Pavullo, in provincia di Modena. Inizialmente in casa con lui c'era anche la moglie e dopo una attività di negoziazione, curata dai carabinieri, si è convinto a fare uscire la donna. Pare che sia armato e la casa è circondata dalle forze dell'ordine. Le trattative continuano.

L'uomo che si è barricato in casa da alcune ore, a Pavullo, sull'Appennino modenese è un ex carabiniere ed ex comandante di stazione. La moglie, che prima era con lui, e che è stata rilasciata dopo una attività di negoziazione, curata dai carabinieri, è originaria del posto. A quanto si apprende l'ex carabiniere non aveva mai mostrato problemi apparenti. Le forze dell'ordine stanno continuando a trattare con lui.

