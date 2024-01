Favorì la donna con cui aveva una relazione in due concorsi: condannato ex comandante di polizia

Fabio Germanà Ballarino, ex comandante della polizia locale di Lodi, è stato condannato in primo grado a 3 anni di reclusione, più 5 di interdizione dai pubblici uffici per i reati di falso ideologico e rivelazione di segreto d'ufficio.

Secondo l'accusa, l'ex comandate avrebbe favorito la donna con cui aveva una relazione nel superare un due concorsi pubblici nei quali siedeva alla commissione d'esame, rivelandole in anticipo le risposte. Il primo dei concorsi in questione risale al 2020, relativo all’assunzione di un agente di polizia locale bandito dal Comune di Cornegliano Laudens. Il secondo, poi annullato, era stato bandito nel 2021 dalla Provincia di Lodi per un posto vacante da agente di polizia provinciale.

Condannata a due anni anche la donna che aveva fino ad ora lavorato come vigile. I reati a lei contestati sono quelli di utilizzazione e rivelazione di segreti d’ufficio, perché avrebbe a sua volta favorito una sua amica, poi prosciolta. I due imputati, difesi dallo stesso avvocato, si sono sempre detti innocenti affermando che non ci sia stato favoreggiamento, ma che al massimo l'ex comandante aveva dato normali consigli di studio.

In aula Ballarino ha sottolineato che la relazione tra i due non era stabile e che lei lo avesse bloccato sul cellulare. La Procura aveva chiesto per entrambi condanne più elevate, ma i giudici di primo grado hanno concesso le attenuanti generiche. A quanto si apprende, tramite il proprio legale i due valuteranno se presentare ricordo.