Panico in spiaggia: vede l'ex fidanzata sul lido, arriva con un coltello a farfalla

Panico in spiaggia. Un ragazzo di 25 anni originario di Termoli (Campobasso), residente in provincia di Chieti, è stato arrestato dai carabinieri di Termoli per aver minacciato e aggredito la sua ex fidanzata all'interno di un lido balneare. L'uomo, brandendo un coltello a farfalla, avrebbe cercato di costringere la donna a seguirlo per un chiarimento, strattonandola e minacciandola.

L'allarme sarebbe scattato grazie a una segnalazione telefonica arrivata alla centrale operativa locale, che avrebbe permesso ai militari di intervenire tempestivamente sul lido, a Termoli. I carabinieri, con l'aiuto di alcuni cittadini, sono riusciti a disarmare e immobilizzare l'aggressore.

Da ulteriori accertamenti è emerso che l'uomo avrebbe violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, misura cautelare emessa il 1° luglio 2023 per atti persecutori. Inoltre, il 25enne sarebbe risultato in violazione del foglio di via obbligatorio dal comune di Termoli, notificatogli il 24 ottobre 2022.

Il coltello a farfalla, lungo complessivamente 22 centimetri con una lama di 9, sarebbe stato sequestrato. L'uomo è stato arrestato per la violazione della misura cautelare in atto e deferito per minaccia aggravata, porto di armi o oggetti atti ad offendere e inosservanza del foglio di via obbligatorio. È stato portato nel carcere di Larino (Campobasso) a disposizione della procura della Repubblica. Durante l'udienza successiva, l'arresto è stato convalidato e il 25enne è stato rimesso in libertà in assenza di ulteriori esigenze cautelari.