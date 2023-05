Fa sesso per 24 ore e rischia di morire: ricoverato 50enne

Una maratona di sesso di 24 ore e un'assunzione di una dose di ecstasy ha messo a rischio la sua vita. È quanto accaduto a un 50enne di origini tedesche che era in vacanza con la moglie in Toscana, a Castel del Piano, in provincia di Grosseto.

L'uomo è stato trasportato in condizioni gravissime all'ospedale di Grosseto, dove è arrivato in stato di shock settico. Fortunatamente, a distanza di una settimana di ricovero nel reparto di rianimazione, le sue condizioni di salute sono in via di miglioramento. Il rischio ora riguarda la sua futura vita sessuale: il 50enne potrebbe non avere più erezioni.

La moglie ha raccontato quanto accaduto durante questo tour de force sotto le coperte, riporta Maremma Oggi. Dopo aver assunto Mdma, la coppia ha iniziato a fare sesso, senza smettere per le 24 ore successive. L’uomo però alla fine si è sentito male. Giunto in ospedale, i medici hanno rilevato uno shock settico, che aveva già provocato la necrosi parziale del pene e dello scroto.