Fa il tampone e muore poco dopo per un malore: era positivo

Dramma ad Ariano Irpino (Avellino): un uomo di 80 anni, non vaccinato, accusava tutti i sintomi classici del Covid-19 e, sotto consiglio del proprio medico, si è recato in farmacia per effettuare un tampone di verifica. In quel momento, il test ha appurato che era effettivamente positivo al coronavirus.

Una volta rientrato presso la propria abitazione l'uomo ha però accusato un violento malore. L'intervento dei sanitari del 118 è stato immediato ma, per lui, non c'è stato nulla da fare.