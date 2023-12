Fa perdere le sue tracce e scompare: 20enne ritrovato senza vita

È stato ritrovato senza vita il corpo di Fabio Occhi, il 21enne studente di tecnica agraria scomparso da sabato scorso nel modenese. La salma è stata trovata a Barberino del Mugello, comune della provincia di Firenze dove lunedì mattina era stata trovata l'auto del giovane grazie al Gps. Da quanto appreso sarebbe escluso il coinvolgimento di terze persone nel decesso.

Nei giorni scorsi le lunghe ricerche: il giovane era uscito da casa nel pomeriggio di sabato per andare in biblioteca a Carpi, da allora però ha fatto perdere le proprie tracce, non comunicando niente su un eventuale allontanamento.

“Soffre di depressione maggiore e la sua scomparsa ci preoccupa profondamente”, era stato l'appello dei familiari sui social. Oggi il drammatico epilogo

