Auto vola dal cavalcavia e si schianta sulla tangenziale: morto l'ex sindaco

L'incidente nella serata di lunedì a Lecce. Per Fabio Vincenti, 50 anni, ex primo cittadino di Surbo, non c'è stato nulla da fare

Il volo dal cavalcavia e poi lo schianto sull'asfalto. Un incidente avvenuto sulla tangenziale est di Lecce è costato la vita a Fabio Vincenti, 50 anni, sindaco di Surbo fino al maggio del 2018 ed ex consigliere e assessore comunale. La tragedia si è consumata intorno alle sette e mezza di ieri sera, all'altezza dell'uscita per Torre Chianca, non lontano dal santuario di Sant'Oronzo fuori le mura.

Vincenti è rimasto intrappolato in un'auto ormai irriconoscibile, ridotta a un ammasso di lamiere e cristalli, dopo che per cause ancora in corso di accertamento la sua auto è precipitata da una strada sopraelavata finendo sulla tangenziale. L'impatto non gli ha lasciato scampo. Quando i vigili del fuoco l'hanno estratto da quel groviglio di lamiere, scrive LeccePrima, c'era ormai ben poco da fare.

Saranno gli agenti di polizia locale di Lecce a cercare di ricostruire gli ultimi attimi di vita dell'uomo. Vi sarebbero anche alcuni testimoni particolari, carabinieri della sezione radiomobile di Casarano. Avevano appena portato nel carcere di Borgo San Nicola un 24enne marocchino, accusato di una tentata rapina avvenuta proprio oggi, ed erano di rientro, quando sarebbero stati sfiorati dalla Scenic, probabilmente già fuori controllo, all'altezza del ponte che congiunge a via Adriatica, passando sopra la grossa arteria stradale.

L'auto condotta da Vincenti è finita in un punto in cui inizia la protezione con barriera, proprio ai margini di una scarpata. Viaggiava verso nord e la velocità doveva essere sostenuta, considerando gli effetti finali dell'incidente. Che sia sopravvenuto un malore? Anche questo da accertare, ma è una possibilità. Di sicuro, l'auto si è infilata proprio lì, in quel pertugio, precipitando al di sotto e ribaltandosi. Un mezzo miracolo che non passassero altri veicoli in quel momento, o la conta dei danni e, forse, delle vittime, sarebbe persino peggiore. Oltre alla polizia locale, sono intervenuti anche agenti della stradale, delle volanti e carabinieri da Lecce. Il tratto è rimasto chiuso a lungo, in attesa della rimozione del veicolo.

Chi era Fabio Vincenti, la vittima del tragico incidente

Dirigente aziendale ed ex amministratore sindaco, consigliere e assessore comunale, Fabio Vincenti era stato eletto alla guida del Comune di Surbo, con la sua lista civica che riportava lo stesso nome del paese, nel maggio del 2013 ed era rimasto in carica sino allo scioglimento del Consiglio comunale, decretato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, 11 maggio del 2018 per il timore di presunte infiltrazioni di tipo mafioso.

Vincenti e i componenti della sua ex Giunta hanno da sempre contestato e respinto le motivazioni contenute nel provvedimento partito dopo la segnalazione della prefettura di Lecce, ma anche il Tar del Lazio aveva poi respinto il ricorso, per la sospensione del decreto, presentato dagli amministratori.

Vincenti, colpito anche da un decreto di incandidabilità a ridosso delle elezioni amministrative del settembre del 2020 (alle quali allora non aveva comunque ancora deciso se partecipare), ha sempre portato avanti la sua battaglia per dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati anche nel doppio troncone dell'inchiesta che lo ha visto indagato per presunti favori, ai tempi della sua gestione amministrativa, ad un imprenditore locale. Combattivo e tenace, la sua storia putroppo si ferma oggi, con quest'incidente che ,lascia sgomenti e senza parole.

Incidente sulla tangenziale est di Lecce, il video dei soccorsi

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Foto e video di LeccePrima.