Fabrizio Copetti: il giallo del manager trovato in fin di vita in mezzo alla strada e morto in ospedale

Giallo a Padova per la morte improvvisa di un uomo di 55 anni, Fabrizio Copetti. È stato trovato nel pomeriggio del 6 febbraio riverso per terra, privo di sensi, in via Avanzo. Soccorso, è stato portato in ospedale dove poi è morto. Adesso si indaga per capire cosa gli possa essere successo.

L'allarme è scattato nella tarda serata, quando un passante ha visto il corpo. Quando i soccorritori hanno raggiunto Copetti, hanno riscontrato la presenza di alcune ferite sul corpo. Tra le ipotesi che si fanno strada quella dell'omicidio, di un incidente con auto pirata o di un pestaggio.

La vittima, originaria di Gemona del Friuli in provincia di Udine, da tempo viveva a Padova per lavoro. Era un dirigente di Unicredit.

L'ipotesi del pestaggio è al momento è la più accreditata. Più remota, ma non esclusa dagli inquirenti secondo PadovaOggi, quella che il 55enne sia stato abbandonato sul ciglio della strada da un'auto in transito che poi si è data a precipitosa fuga. Sono state acquisite le immagini della videosorveglianza comunale. Gli agenti le stanno scandagliando per trovare possibili elementi utili alle indagini.