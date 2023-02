Malore improvviso: l'ex farmacista Fabrizio Sebastiani trovato morto in strada

È stato trovato morto alle prime luci dell'alba, stroncato da un malore. Per Fabrizio Sebastiani, 54 anni, non c'è stato nulla da fare. Al momento non sono note le cause del decesso. L'uomo era molto conosciuto ad Ascoli per essere stato titolare insieme al fratello della storica Farmacia Sebastiani di piazza Roma. Da qualche anno, dopo aver venduto l'attività, si dilettava come chef e sfilava anche come Nobile nel corteo della Quintana, la rievocazione storica di origine medievale che si tiene nella cittadina marchigiana.

Il 54enne lascia tre figlie. La tragedia si è consumata nella notte tra sabato e domenica. A quanto sembra, Sebastiani aveva partecipato a una festa. A trovarlo senza vita, a pochi passi da piazza Arringo, sarebbero stati alcuni ragazzi. I soccorsi sono stati immediati, ma l'ex farmacista era già morto. Sul corpo verrà effettuata l'autopsia per stabilire le cause del decesso.