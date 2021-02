La donna di 46 anni trovata morta in casa: "Accoltellata alla gola"

Orrore in Emilia-Romagna. E' stata rinvenuta senza vita in una casa di via Corbara, a Faenza, nel Ravennate. Indagini in corso

Orrore in Emilia-Romagna. Una donna di 46 anni, questa mattina, è stata trovata senza vita in una casa di via Corbara, a Faenza, nel Ravennate.

Faenza: donna trovata morta in via Corbara

Al momento il sospetto è che la donna sia stata uccisa con un'arma da taglio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile, del commissariato locale e della polizia scientifica, oltre al pm di turno. Le indagini sono in corso.

Secondo quanto si apprende, stamani attorno alle 6 dall'appartamento qualcuno avrebbe sentito provenire rumori sospetti e quando la polizia è giunta sul posto è stato rinvenuto il corpo senza vita della donna, con una ferita da arma da taglio alla gola. Sono in corso, ora, accertamenti per verificare l'accaduto. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche la possibilità che la donna sia stata uccisa in seguito a un tentativo di furto.

Le indagini sono condotte dagli agenti della Squadra Mobile di Ravenna, affiancati dai colleghi del Commissariato di Polizia manfredo, dal pubblico ministero di turno Angela Scorza e dal Procuratore capo facente funzioni di Ravenna, Daniele Barberini. I rilievi sono stati effettuati dal personale della Scientifica.