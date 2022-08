Caricava falsi tamponi negativi per avere il green pass: arrestato farmacista

Un farmacista della provincia di Cuneo è finito agli arresti domiciliari in quanto accusato di reati di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica. La misura, emessa dal tribunale di Asti ed eseguita dai Nas di Alessandria, è arrivata al termine di una lunga indagine che ha coinvolto anche i carabinieri di Cuneo e Imperia. Tutto è iniziato con il sequestro di quattro flaconi di vaccino anti-Covid scaduti e di circa 400 siringhe abbinate per la loro somministrazione, avvenuto durante un'ispezione avvenuta nell'ambito della campagna promossa dal Comando Tutela della Salute di Roma tra dicembre 2021 e marzo 2022 nei centri di effettuazione tamponi covid.

Dalle analisi dei tabulati telefonici e del telefono del farmacista sarebbe emerso che il professionista avrebbe caricato ripetutamente nella piattaforma del ministero della Salute tamponi negativi mai effettuati che generavano Green Pass fasulli utilizzati non solo per recarsi al lavoro oppure nei luoghi dove era obbligatorio esibirlo, ma anche per andare all'estero, soprattutto in Francia. In 4 occasioni lo stesso, nei confronti di altrettanti soggetti indagati, avrebbe registrato l'effettuazione di cicli vaccinali completi, senza aver di fatto somministrato le previste tre dosi di vaccino e senza aver rispettato le previste tempistiche di inoculazione. Nel corso delle indagini sono stati altresì sequestrati altri medicinali privi della prevista etichettatura.