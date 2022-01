"Uscite subito, c'è un fuga di gas": così falsi tecnici svaligiano le case

Le ultime vittime in ordine di tempo sono due gemelle di 72 anni di Torino: in pochi minuti si sono viste portare via gioielli per centomila euro. A raggirarle due finti tecnici dell'azienda del gas.

Lo stratagemma è sempre lo stesso, come racconta TorinoToday: lavori urgenti nel palazzo da fare per un'improvvisa fuga di gas con l'invito a lasciare tutti gli oggetti preziosi bene in vista (in questo caso sul letto, in quanto i metalli "sarebbero esplosi" nel corso del controllo) e a lasciare il proprio appartamento.

Le due anziane sono cadute nella trappola e alla fine non hanno potuto fare altro che chiamare i carabinieri. La descrizione fornita dalle vittime è di due uomini italiani di circa 40 anni. Il mezzo su cui sono arrivati e poi si sono allontanati è un furgone bianco.