Si volta per ammirare il "lato b" delle ragazze: falso cieco smascherato 

Per lo Stato è cieco assoluto e ha quindi diritto all'invalidità. Nella realtà però lui ci vede benissimo e quando gli passa accanto una bella donna dimentica della sua messinscena e si volta per amminare il "lato b". A notare il suo debole sono stati però i finanzieri, che hanno scoperto la truffa orchestrata da un sessantenne di Torino.

L'uomo quando usciva per fare una passeggiata stava ben attento a non dimenticare il suo bastone per evitare gli ostacoli in strada. Ma poi quando passava una bella ragazza non riusciva a trattenersi. Il suo indugiare inequivocabile sulle forme di una signora è stata la prova, per gli inquirenti, che fosse un falso cieco. Sono scattati i controlli e adesso l'uomo è a processo con l’accusa di truffa ai danni dell’Asl. Secondo l'accusa il sessantenne ha ottenuto la pensione di invalidità "con artifici e raggiri". Dal 2014 al 2018, avrebbe illecitamente incassato circa 30 mila euro.