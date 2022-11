Il falso dentista che opera i pazienti con medicinali scaduti

Pazienti sottoposti a interventi con medicine scadute da un dentista che in realtà tale non è perché non ha mai conseguito l'abilitazione. È quanto scoperto dai carabinieri a Reggio Calabria, dove un uomo è stato denunciato per esercizio abusivo della professione sanitaria odontoiatra. Si tratta di un 56enne, già noto alle forze dell'ordine per lo stesso reato.

La denuncia è scattata dopo un controllo dei carabinieri con i colleghi del Nas e gli operatori del Nucleo ispettorato del lavoro, in una una struttura medica a Reggio Calabria. I militari dell'Arma hanno accertato "che l'uomo era intento a esercitare l'attività sanitaria di medico odontoiatra, malgrado fosse sprovvisto di alcun titolo abilitativo alla professione".

In particolare, quando i carabinieri hanno eseguito i controlli hanno socperto che poco prima un paziente all'interno dell'ambulatorio era stato sottoposto a un intervento con un farmaco anestetico scaduto.

Sono poi state trovate venti fiale di anestetici scaduti, che sono state sequestrate. Sotto sequestro tutto lo studio, le attrezzature e i macchinari.