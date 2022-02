Odontoiatra da sette anni, ma senza laurea e abilitazione: denunciato

Da sette anni esercitava la professione di odontoiatra, ma senza avere laurea e abilitazione. Il falso dentista è stato scoperto in uno studio medico a Carini, in provincia di Palermo, dalla guardia di finanza. E' scattata la denuncia per esercizio abusivo della professione.

Sentiti anche alcuni ignari pazienti. Per eludere eventuali controlli, a partire da novembre 2020, era stato dichiarato che nello studio lavorava un odontoiatra "regolarmente iscritto all'albo provinciale degli Odontoiatri di Palermo e in possesso, quindi, di tutti i titoli autorizzativi". "Questo artifizio tuttavia è stato già oggetto di pronuncia della Corte di Cassazione - spiegano - che, in tema di esercizio abusivo della professione medica, ha sentenziato che risponde a titolo di concorso nel reato di esercizio di professione abusiva anche il responsabile di uno studio medico che consenta o agevoli lo svolgimento dell'attività da parte di soggetto che egli sa non essere munito di abilitazione". Pertanto anche per il vero odontoiatra è scattata la denuncia.