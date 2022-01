Promette di fare sparire il Covid con un mix di erbe, sequestrati beni a falso omeopata

Si spacciava per dottore pur non avendo alcuna abilitazione e prometteva di curare malanni di vario genere - il Covid in primis - con erbe varie. Le sue "pozioni" nulla avevano di curativo anzi, erano potenzialmente pericolose per la salute. La guardia di finanza di Rimini ha eseguito il sequestro preventivo di beni per sedicimila euro a carico del "mago Orfeo", al secolo Orfeo Bindi, il sedicente medico e guaritore.

Come racconta Tommaso Torri su RiminiToday, era stato mascherato lo scorso aprile da Striscia la Notizia e le fiamme gialle avevano poi sequestrato e fatto analizzare le "polverine" utilizzate dal falso medico. C'erano quelle pubblicizzate come anti Covid, ma offriva anche un fantomatico elisir per "negativizzare il test" e risultare sani anche se colpiti dalla malattia. Tutto materiale che secondo le accuse veniva ceduto a pagamento mentre per la semplice consulenza era chiesta una "offerta libera".

All'uomo il tribunale di Rimini ha vietato l’esercizio della professione di medico omeopata, biologo, chimico, biochimico, dietologo, erborista, naturista, fitoterapeuta. Su di lui pendono le accuse di "abusivo esercizio della professione medica e di truffa pluriaggravata, per avere approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, in riferimento alle precarie condizioni di salute fisica delle parti offese, all’emergenza epidemiologica in corso e all’utilizzo del metodo della cosidderra vendita a distanza, che hanno ostacolato la pubblica e privata difesa".

Secondo il consulente tecnico incaricato di analizzare le polveri sequestrate, si tratta di composti con "proprietà che impongono sempre un loro uso controllato (da parte di persona con competenze ed abilità professionali), soprattutto in relazione alle dosi: l’assunzione per via orale può comportare rischi legati a reazioni allergiche o alla tossicità degli olii essenziali. La tossicità degli olii essenziali dipende, come per ogni prodotto, dalla quantità assunta: le piante aromatiche, le spezie e gli olii sono estratti naturali completi, estremamente concentrati e potenti, conseguentemente potenzialmente tossici e dannosi per chi li assume in modio non controllato e, a seconda della pianta, in relazione alla sua dose ed il tempo di somministrazione”.

La guardia di finanza rivolge un appello a chi è caduto nella rete dell'indagato invitando a contattare la sala operativa del Comando provinciale.