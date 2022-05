Padre, madre e figlio disabile morti in casa e trovati dopo mesi: cosa è successo

A settembre il ritrovamento, in una villetta di Borgo Santa Croce a Macerata, dei cadaveri in stato di decomposizione di tre persone: padre, madre e figlio disabile. Dei tre non si avevano notizie da mesi eppure nessuno si era preoccupato e quando è accaduto era troppo tardi. Adesso dall'autopsia emerge una tragedia nella tragedia. Mentre l'uomo è morto per cause naturali, la donna e figlio sono stati stroncati dalla fame e dalla sete. Era lui a occuparsi degli altri due membri della famiglia che, ritrovatisi soli e senza aiuti, non hanno avuto scampo.

La macabra scoperta

E' l'inizio di settembre quando Eros Canullo di 80 anni, geometra in pensione, la moglie Maria Angela Moretti di 75 anni e il figlio Alessandro Canullo di 54 vengono ritrovati privi di vita nella loro casa.

Un familiare che vive fuori regione, non riuscendo a contattarli, lancia l'allarme. Quando i vigili del fuoco sfondano la porta della villetta, trovano l’uomo in bagno, la donna sul letto e il figlio riverso sul pavimento. Tutti morti da almeno due mesi: i corpi sono in decomposizione. I termosifoni sono ancora accesi.

L'autopsia

Inizialmente si pensa ad avvelenamento da monossido di carbonio, ma gli esami tossicologici rivelano altro. Secondo gli esperti è morto per primo il padre. Era lui nella quotidianità a badare alla moglie e al figlio - lei a letto per le conseguenze di un ictus e lui costretto sulla sedia a rotelle dopo un incidente stradale avuto anni prima. Senza il supporto dell'anziano, gli alti due componenti della famiglia sono morti, giorni dopo, di fame e di sete.

Adesso toccherà alla Procura di Macerata andare avanti nell'inchiesta e valutare se ci sono responsabilità per la fine di questa famiglia le cui condizioni di isolamento, secondo quanto emerso, erano state segnalate da un conoscente ai servizi sociali del Comune mesi prima della tragedia.