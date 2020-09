La storia della famiglia lombarda bloccata da due mesi in Sicilia per il Covid

Natale Cipolla e la sua famiglia vivono a Cambiago, in provicina di Milano, ma ad oggi sono bloccati in Sicilia. Il motivo? Mentre si trovavano in vacanza sull'isola, una parente è risultata positiva al coronavirus. Così sono scattati i controlli per lui (ex consigliere comunale del M5S ad Agrate Brianza), la moglie e i due bambini. Tutti sono risultati positivi e dunque costretti alla quarantena nella casa vacanze presa in affitto a Carini.

Mentre la moglie e il figlio di 6 anni si sono negativizzati in breve tempo lui e la figlia maggiore di 10 anni non sono ancora riusciti ad avere il doppio tampone negativo e dunque il via libera per lasciare l’isola.

Il caso della famiglia bloccata in Sicilia in attesa del doppio tampone negativo

Due mesi dopo i quattro sono ancora "prigionieri" di una casa che non è la loro, con tutti i disagi del caso: i bambini non hanno potuto cominciare la scuola, i vestiti adeguati alla stagione sono rimasti in Brianza. E i contatti con l'esterno sono (ancora) impossibili.

Esasperato da due mesi di quarantena forzata, l'uomo ha lanciato un appello dalla sua pagina facebook:

"Chi mi conosce - esordisce - sa che sono una persona a cui non manca mai il sorriso e continuo ad averlo perché io sto bene e la mia famiglia sta bene. Ma ho bisogno di un grande aiuto da parte della rete affinché possiate condividere questo messaggio. Quello che sta succedendo alla mia famiglia potrebbe succedere anche a voi".

"È da due mesi che siamo chiusi in casa - continua - perché siamo risultati positivi al Coronavirus a inizio agosto. Ci troviamo a Palermo, ma siamo residenti in provincia di Milano. Chiediamo solo di poter rientrare a casa, nella nostra casa. I bambini piangono tutti i giorni. Non hanno la loro stanza, i loro giochi, sono disperati .Siamo in una casa di mare, non ci sono i riscaldamenti. I miei figli stanno soffrendo".

