Famiglia in ostaggio di 8 rapinatori entrati in casa: minacciati con pistole e legati

Una famiglia è stata presa in ostaggio nella propria casa, una villa a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli), da una banda di otto rapinatori. È l'inquietante episodio avvenuto la notte di martedì. La residenza si trova nella popolosa via Macedonio Melloni. Il proprietario, un commerciante del Vesuviano, dormiva a casa con la moglie e i due figli. La banda, armata, era composta di otto persone vestite di nero e dal volto travisato da un cappuccio, con un accento dell'est europeo. Sono entrati dalla casa vicina, per poi penetrare nella cucina della casa da colpire.

I malviventi, evidentemente ben organizzati, sotto continue minacce hanno legato e chiuso i quattro componenti della famiglia in una stanza. Non prima di essersi fatti dare le combinazioni delle due casseforti presenti che contenevano un Rolex, gioielli antichi e diverse migliaia di euro.

Sul posto è intervenuta la polizia di San Giorgio a Cremano che si sta occupando delle indagini. È caccia alla banda.