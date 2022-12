Famiglia di turisti rapinata in strada, i carabinieri pagano albergo e viaggio di ritorno

Una famiglia di turisti tedeschi - marito, moglie incinta e due figli di età compresa tra i 3 e i 6 anni - in viaggio nel Comasco stava cercando una struttura dove riposare per la notte quando il marito che guidava l'auto ha deciso di accostare per pochi istanti. In quel momento sono stati affiancati da un altro veicolo con a bordo tre persone con il passamontagna e incappucciate. Dopo essere stato minacciato l'uomo ha consegnato tutto quello che avevano: i malviventi hanno preso non solo i soldi ma anche i bagagli che erano nel baule lasciando la famiglia letteralmente senza niente.

È successo nella notte tra il 7 e l'8 dicembre, alle 04 circa non lontano dall'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. La famiglia ha denunciato il fatto ai carabinieri di Lurate Caccivio. In un primo momento i militari intervenuti hanno accompagnato la famiglia al comando provinciale di Como, dove sono stati curati e accuditi. Dopo sono stati accompagnati alla Stazione di Lurate per formalizzare la denuncia e iniziare le indagini.

La famiglia ha perso tutto nel corso della rapina

Il comandante della stazione carabinieri di Lurate Caccivio, luogotenente Domenico Bruno, e i colleghi hanno accompagnato marito, moglie e i loro bambini in albergo sostenendo per loro le spese di pernottamento e per il viaggio di ritorno in Germania. Una brutta vicenda che ha avuto un lieto fino in perfetto stile natalizio grazie alla generosità degli uomini dell'Arma.